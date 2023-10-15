Путин заявил о формировании многополярного мира при росте потенциала стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая, что многополярный мир формируется естественным образом в связи с ростом потенциала многих стран, включая Китай.
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