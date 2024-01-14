Нетаньяху: Израиль не завершит войну без контроля над границей Газы с Египтом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что взятие под контроль границы сектора Газа с Египтом является одним из обязательных условий окончания военных действий против радикального палестинского движения ХАМАС в анклаве, передает ТАСС.
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