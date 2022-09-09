Семилетний мальчик Рома из села в Донецкой Народной Республике, который чуть не погиб в результате обстрелов со стороны украинских военных, стал символом активистов в Германии, требующих прекратить поставки оружия Киеву, сообщает издание Readovka.
Семилетний мальчик Рома из села в Донецкой Народной Республике, который чуть не погиб в результате обстрелов со стороны украинских военных, стал символом активистов в Германии, требующих прекратить поставки оружия Киеву, сообщает издание Readovka.
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