Рев V8 не умолкнет: BMW признала бездушность и пресность электрификации

Мир автопрома неумолимо движется в сторону электрификации. Многие производители объявляют о скором отказе от двигателей внутреннего сгорания (ДВС), стремясь выполнить строгие экологические нормы и удовлетворить растущий спрос на электромобили.
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