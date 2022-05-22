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Хуже чем в 1949 году. В Германии цены производителей стремятся вверх , без возможности их остановить

Хуже чем в 1949 году. В Германии цены производителей стремятся вверх , без возможности их остановить

В Германии сейчас происходит процесс , которому не видят окончания в ближайшем будущем. Так согласно данным Федерального статистического управления, цены производителей на товарную продукцию в апреле зафиксировали самый высокий рост с 1949 года.

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