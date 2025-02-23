Когда 21-летний отморозок с сообщниками похищает и вывозит девочек, в том числе несовершеннолетних, раздевает догола, избивает и истязает часами - это не бытовой конфликт

Часть пыток девочек бандой Давида Анашкина в Каменске-Уральском попала на видео. Их, оказывается, раздевали.
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