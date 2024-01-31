Сбер и Тинькофф подключаются к цифровому рублю. Когда можно будет обзавестись своим

Банк России опубликовал сообщение, в котором говорится о предстоящем подключении к платформе цифрового рубля 17 банков, среди которых есть крупные банки, такие, как Сбербанк, Тинькофф-банк, банк «Русский Стандарт» и Россельхозбанк, а также небольшие, например, банк «Центр-инвест» или «Кубань Кредит».