В Омске требуют запретить концерт Леонида Агутина

ОМСК, 12 декабря, ФедералПресс. Совет атаманов казачьего народа в Омске обратился к губернатору региона Виталию Хоценко с просьбой отменить концерт Леонида Агутина и «Квартета И» по причине либеральных взглядов артистов.
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