Однодневные маршруты из Пятигорска: как увидеть большой Кавказ без палаток

Когда речь заходит о Кавказских Минеральных Водах, большинство людей сразу представляют себе неспешные прогулки по курортным паркам, дегустации минеральной воды и размеренный отдых в санаториях.
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