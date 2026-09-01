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Туризм и География

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Однодневные маршруты из Пятигорска: как увидеть большой Кавказ без палаток

Однодневные маршруты из Пятигорска: как увидеть большой Кавказ без палаток

Когда речь заходит о Кавказских Минеральных Водах, большинство людей сразу представляют себе неспешные прогулки по курортным паркам, дегустации минеральной воды и размеренный отдых в санаториях.

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