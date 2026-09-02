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Решетников спрогнозировал рост ВВП России в 0,6% по итогам 2026 года

Рост ВВП России по итогам 2026 года составит порядка 0,6%. Такое заявление 2 сентября сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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