Сергей Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в "Алабушево"

Первые три корпуса для высокотехнологичных предприятий ввели в эксплуатацию на площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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