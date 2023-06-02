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Доброволец НМ ДНР Тесля-Герасимов: «Для меня, как и для других бойцов, эти врачи — настоящие волшебники»

Доброволец НМ ДНР Тесля-Герасимов: «Для меня, как и для других бойцов, эти врачи — настоящие волшебники»

События и последствия, которые происходят сейчас в Донбассе, не сравнить ни с какими другими боевыми конфликтами и специальными операциями, уверен доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов.

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