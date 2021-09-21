У Ташкента нет данных о лишении узбекского языка статуса официального в Афганистане

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что не располагает данными о лишении новыми афганскими властями узбекского языка статуса официального в стране, сообщает сегодня, 21 сентября, ИА «Sputnik Узбекистан.