Ан-124 в тегеранском аэропорте "Мерхабад". Фото Atlaskhabar Вчера 54K прочитали "Днём рассвета" назвал недавнее прибытие самолёта Воздушно-Космических сил России Ан-124 "Руслан" в столичный международный аэропорт Мерхабад популярный иранский новостной портал Atlaskhabar.
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