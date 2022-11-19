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Юрзинов о КХЛ: «Гонка за СКА – украшение этого сезона. Все хотят остановить безусловного лидера, в каких-то эпизодах даже судьи»

Владимир Юрзинов считает погоню за СКА главной интригой Фонбет Чемпионата КХЛ.  Клуб из Санкт-Петербурга одержал 26 побед в 32 матчах сезона и лидирует в таблице лиги с 54 очками.

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