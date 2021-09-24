Злобная старуха Украина…

Помните, когда-то, лет этак тридцать пять назад, милая девушка с улыбающимся лицом, представляющая УССР, встречала гостей в Киеве… олицетворение этой прекрасной дивы можно было встретить везде по всему СССР… На эти времена давно ушли в вечность… Сегодня Украина - это злобная старуха, с вывалившимися зубами и перекошенной физиономией, шипящая на всех вокруг себя… Вечно недовольная и визжащая на каждом шагу «слава Украине»… Далеко ходить не нужно, достаточно взглянуть на этих, вроде бы симпатичных девиц, которые просто отталкивают от себя с первых же минут… Незалэжную окружают одни сплошные «вороги».