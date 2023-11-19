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Испания выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 22:3, сегодня – 3:1 у Грузии

Испания выиграла 6 матчей подряд с общим счетом 22:3, сегодня – 3:1 у Грузии

Сегодня команда под руководством Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Грузии в заключительном матче квалификации Евро-2024 (3:1).

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