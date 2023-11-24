ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене

ФСБ сообщила о задержании в Крыму гражданина России по подозрению в государственной измене. По данным ведомства, он был завербован украинские спецслужбами и переправлял на Украину компоненты для военной авиационной техники.
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