Samarium

Как можно большее число укро-фашистов утилизировать в ходе ведущихся сейчас боевых действий.... В последующем провести строгий отбор по выявлению нацистов, совершающих сейчас военные преступления и преступления против своего народа, их изоляция и ликвидация... В последующем исключить попадание во власть лиц, не лояльных к России....администрации должны быть преимущественно из русско-язычного населения, лояльного к России... Работа с детьми и молодежью...