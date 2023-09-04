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У 33% украинцев поднимается настроение от обстрелов и терактов в России. А потом будут спрашивать "А нас за шо?"

У 33% украинцев поднимается настроение от обстрелов и терактов в России. А потом будут спрашивать "А нас за шо?"

Юрий Кот   Преинтереснейшую социологию выдала сегодня на гора украинская компания «НьюИмдж Маркетинг Груп».

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Комментарии
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Samarium
Как можно большее число укро-фашистов утилизировать в ходе ведущихся сейчас боевых действий.... В последующем провести строгий отбор по выявлению  нацистов, совершающих сейчас военные преступления и преступления против своего народа, их изоляция и ликвидация... В последующем исключить попадание во власть лиц, не лояльных к России....администрации должны быть преимущественно из русско-язычного населения, лояльного к России... Работа с детьми и молодежью...
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16 час.
Леонид Руси
И ещё... Недвижимость этих врагов нужно конфисковывать и передавать пострадавним из ДНР и ЛНР
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9 час.
Negnost Ros
Настроение у них одно- знают, что полетит обратка. И не слабо. Настроение поднимается только у англосаксов.
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8 час.

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