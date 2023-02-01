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МОК: «Санкции против российского и белорусского государств не подлежат обсуждению. Флаги этих стран не должны демонстрироваться на спортивных мероприятиях»

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о санкциях в отношении России и Беларуси.

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