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В Евпатории задержали пятерых участников драки в кафе с помощью дедуктивного метода

В Евпатории задержали пятерых участников драки в кафе с помощью дедуктивного метода

В Евпатории полицейские задержали пятерых участников драки, произошедшей в кафе «Мари-Арти». Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, раскрыть преступление удалось благодаря дедуктивному методу.

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