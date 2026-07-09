В Евпатории задержали пятерых участников драки в кафе с помощью дедуктивного метода

В Евпатории полицейские задержали пятерых участников драки, произошедшей в кафе «Мари-Арти». Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, раскрыть преступление удалось благодаря дедуктивному методу.
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