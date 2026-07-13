Изображения чёрных дыр показывают свет из разных моментов времени

Представьте, что вы фотографируете черную дыру. Звучит фантастически, но физики уже делают это. Проблема в другом: свет от разных участков падающей материи (аккреционного диска) приходит к телескопу не одновременно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии