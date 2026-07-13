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Мировое обозрение

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Изображения чёрных дыр показывают свет из разных моментов времени

Представьте, что вы фотографируете черную дыру. Звучит фантастически, но физики уже делают это. Проблема в другом: свет от разных участков падающей материи (аккреционного диска) приходит к телескопу не одновременно.

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