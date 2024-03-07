Брюссель предупреждает об опасности конфликта из-за воды в ЕС. Документ, являющийся частью коммюнике Европейской комиссии и полученный изданием POLITICO, показывает, что Европейский союз будет призывать своих членов ускорить подготовку к глобальному потеплению.