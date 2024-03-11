Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

С 14 по 18 марта в канадском Кэнморе пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2023/24 9-й этап Кэнмор, Канада 14 марта, четверг Спринт, женщины 19:40 15 марта, пятница Спринт, мужчины 19:40 16 марта, суббота Гонка преследования, женщины 20:10 17 марта, воскресенье Гонка преследования, мужчины 0:10 Масс-старт, женщины 20:10 18 марта, понедельник Масс-старт, мужчины 0:20 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.