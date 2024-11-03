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Царьград

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В Перми отменили концерт Ани Лорак

В Перми отменили концерт Ани Лорак

Мероприятие должно было пройти 19 ноября.В Перми отменили концерт певицы Ани Лорак, который должен был состояться 19 ноября 2024 года.

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