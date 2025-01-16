Срок договора, подписанного в Киеве британским премьер-министром и президентом Украины, истечёт, по мысли его авторов и «исполнителей», истечёт 16 января […] The post Измеряют веками: Украина и Великобритания подписали договор о партнёрстве appeared first on Медиакратия.
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