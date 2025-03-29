Дарья Касаткина планирует сменить спортивное гражданство

Дарья Касаткина, вторая ракетка России, подала заявление на получение вида на жительство в Австралии и объявила о смене спортивного гражданства, заявив, что теперь будет выступать на соревнованиях за эту страну.
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