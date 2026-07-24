Окаменелость древней змеи из эпохи динозавров нашли в Бразилии

Новая находка палеонтологов в Бразилии раскрыла ранее неизвестные этапы эволюции змей. Известно, что змеи появились на Земле еще в эпоху динозавров, около 170 млн лет назад, но их ранние окаменелости были слишком фрагментарны для глубокого научного анализа.