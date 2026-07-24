Окаменелость древней змеи из эпохи динозавров нашли в Бразилии

Новая находка палеонтологов в Бразилии раскрыла ранее неизвестные этапы эволюции змей. Известно, что змеи появились на Земле еще в эпоху динозавров, около 170 млн лет назад, но их ранние окаменелости были слишком фрагментарны для глубокого научного анализа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии