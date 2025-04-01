Французам следует подумать об учреждении Шестой Республики. Об этом заявил на своей странице в "ВКонтакте" председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
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