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Медведев: французам после приговора Ле Пен стоит подумать о Шестой Республике

Медведев: французам после приговора Ле Пен стоит подумать о Шестой Республике

Французам следует подумать об учреждении Шестой Республики. Об этом заявил на своей странице в "ВКонтакте" председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.

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