Медведев: французам после приговора Ле Пен стоит подумать о Шестой Республике

Французам следует подумать об учреждении Шестой Республики. Об этом заявил на своей странице в "ВКонтакте" председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.