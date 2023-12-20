Сомнительные ссылки и онлайн-магазины: как мошенники орудуют в популярной соцсети

Незаконная деятельность в запрещенной соцсети Instagram* (является продуктом компании Meta*, являющейся экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ) — мошенники продумывают ходы, лишающие сбережений доверчивых граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии