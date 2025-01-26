Аварийные отключения тепла и холодной воды в Краснодаре: неудачный выходной

Сначала стало известно об аварийном отключении тепла и горячей воды в Карасунском круге. Воскресенье в холодных квартирах проводят жители многоэтажек по улицам Краевой, Садовой, Бершанской, Колхозной, Фадеева, Энергетиков и Шевченко.
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