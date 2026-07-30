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Журнал «Профиль»

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Кабмин выделит 2,6 млрд рублей на достройку первых трех серийных Ил-114–300

В общей сложности в текущем году на реализацию комплексной программы развития авиационной отрасли правительство направит свыше 250 млрд рублей, указал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по вопросам авиастроения 30 июля 2026 года, в четверг.

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