Hürriyet: Турция не отвернулась от России в сторону Запада, она поддержит диалог с Москвой

Г Галина Не плохо так устроилась Турция: воткнула нож в спину,и продолжает диалог.А наши уцепились за придуманную соломинку ( якобы Россию Турция уважает)и готовы даже не замечать как турецкий султан унизил честь и достоинство президента.

Г Гость С такими "друзьями" и враги не нужны.