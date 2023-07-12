Daily Moscow

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Hürriyet: Турция не отвернулась от России в сторону Запада, она поддержит диалог с Москвой

Hürriyet: Турция не отвернулась от России в сторону Запада, она поддержит диалог с Москвой

Как подчеркивает газета Hürriyet со ссылкой на источники в правительственных кругах, Турция не отвернулась от России и поддержит «прозрачные переговоры» с Москвой.

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Комментарии
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Г
Галина
Не плохо так устроилась Турция: воткнула нож в спину,и продолжает диалог.А наши уцепились за придуманную  соломинку ( якобы Россию Турция уважает)и готовы даже не замечать как турецкий султан унизил честь и достоинство президента.
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18 час.
Г
Гость
С такими &quot;друзьями&quot; и враги не нужны.
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14 час.
Александр Свитайло
Похоже, что и России надо оказать помощь турецким курдам под вывеской, что надо &quot;развивать отношения&quot; с Турцией...Может и подкинуть кое-чего из вооружения
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12 час.

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