Юрист Виноградов рассказал, почему в России можно остаться без пенсии

Не следует работать без официального оформления Пенсия служит финансовой поддержкой для пожилых людей после завершения их трудовой деятельности, но для её получения необходимо соответствовать ряду условий, объяснил RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
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