Сколько безаварийных водителей выявили в Петербурге

Петербург вошел в топ регионов по количеству безаварийных водителей. По данным Российского союза автостраховщиков, наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2023 года, зафиксирована в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
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