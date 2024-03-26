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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Сколько безаварийных водителей выявили в Петербурге

Сколько безаварийных водителей выявили в Петербурге

Петербург вошел в топ регионов по количеству безаварийных водителей. По данным Российского союза автостраховщиков, наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2023 года, зафиксирована в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

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