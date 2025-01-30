Макгрегор: США и Россия должны заключить соглашение по безопасности в Европе

АндрейБорков

Мистер Макгрегор, скажи пожалуйста, а на хера России и США решать вопросы безопасности Европы? США и Россия должны решать свои вопросы, своей безопасности, а не каких то там гейропейских геев. Если этой Европе(Гей-Ро-пе) нужна безопасность, пусть придут и попросят. К примеру, если ты покупаешь автомобиль для себя любимого, тебе же по херу на чем будет ездить какой ни будь чухонец или латыш! Они тебе кто? По этому решать надо свои вопросы, говорил же герой "Собачьего сердца" профессор Преображенский, что надо заниматься своим делом - расчисткой сараев, а не устраивать судьбы иностранных оборванцев...