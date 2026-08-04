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Царьград

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Информзащита: в 2026 году мошенничество с авиабилетами выросло на 32%

Информзащита: в 2026 году мошенничество с авиабилетами выросло на 32%

В первом полугодии 2026 года число мошеннических схем, связанных с авиарейсами, увеличилось на 32%. Злоумышленники используют фальшивые сайты для обмана пассажиров, возросло также количество атак на бронирование гостиниц и трансферов.

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