Информзащита: в 2026 году мошенничество с авиабилетами выросло на 32%

В первом полугодии 2026 года число мошеннических схем, связанных с авиарейсами, увеличилось на 32%. Злоумышленники используют фальшивые сайты для обмана пассажиров, возросло также количество атак на бронирование гостиниц и трансферов.
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