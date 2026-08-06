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В тени великих отцов: как строят карьеру 7 дочерей знаменитых актёров

В тени великих отцов: как строят карьеру 7 дочерей знаменитых актёров

Громкая фамилия в титрах — это не только privilege, но и постоянное сравнение с родителями. Для дочерей известных артистов известность отцов часто становится испытанием, особенно когда тех уже нет рядом, а зрители невольно ищут на экране знакомые черты.

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