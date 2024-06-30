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Сенатор Пушков назвал срыв выступления Фараджа плакатом с Путиным провокацией

Сенатор Пушков назвал срыв выступления Фараджа плакатом с Путиным провокацией

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что срыв выступления лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа размещением за его спиной плаката с Владимиром Путиным является провокацией, которая вряд ли поможет его партии занять второе место на выборах в Британии.

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