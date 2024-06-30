Сенатор Пушков назвал срыв выступления Фараджа плакатом с Путиным провокацией

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что срыв выступления лидера британской правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа размещением за его спиной плаката с Владимиром Путиным является провокацией, которая вряд ли поможет его партии занять второе место на выборах в Британии.