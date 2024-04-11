Расстрелявшему полицейских под Москвой наркоторговцу заочно предъявили обвинение

Наркоторговцу, который застрелил полицейского и ранил другого при попытке задержания, предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия, а также заочно избрана мера пресечения.
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