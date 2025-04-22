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Несекретные материалы

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Реактивные БПЛА «Герань-3» поразили крупный промышленный объект в Одессе

Реактивные БПЛА «Герань-3» поразили крупный промышленный объект в Одессе

ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по военным объектам киевского режима в Одессе, особенностью которого стало применение реактивных БПЛА «Герань-3», оснащенных малогабаритными ТРД Tolou-10 c тягой 122 кгс.

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