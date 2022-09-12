Бритни Спирс рассказала, как переживает ссору с сыновьями: "Я чувствую, что часть меня умерла"

Бритни Спирс прокомментировала в инстаграме* ссору со своими сыновьями. Ранее один из них, Джейден, дал интервью, в котором заявил, что надеется на "выздоровление" матери и на то, что они смогут наладить отношения.
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