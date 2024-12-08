Захватившие власть гуляют по президентскому дворцу Башара Асада в Дамаске. До сих пор так и неизвестно куда делся бывший президент Сирии - сбежал в Иран, на наши прибрежные базы или вовсе погиб.
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Захватившие власть гуляют по президентскому дворцу Башара Асада в Дамаске. До сих пор так и неизвестно куда делся бывший президент Сирии - сбежал в Иран, на наши прибрежные базы или вовсе погиб.
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