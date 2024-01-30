Удобные, красивые, а главное — правильные. Как выбрать очки

1. Учимся читать рецепт Подбор очков должен производиться только на основании осмотра у врача-офтальмолога и выписанного доктором рецепта с указанием уровня зрения, расстояния между зрачками и индивидуальных особенностей.
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