Военное обозрение

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На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые будет представлен дрон «Аргус» для обеспечения защиты трубопроводов

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» впервые будет представлен дрон «Аргус» для обеспечения защиты трубопроводов

В России разработан новейший морской дрон, получивший название «Аргус», предназначенный для защиты объектов инфраструктуры и нахождения предметов неподалёку от подводных трубопроводов, представляющих опасность.

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