В России предложили изменить правила предоставления услуг каршеринга

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В Госдуме предложили повысить возраст управления машинами каршеринга до 20 лет. Копия обращения депутата муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары Михаила Ветрова на имя министра транспорта России Романа Старовойта поступила в редакцию RT.