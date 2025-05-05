В России предложили изменить правила предоставления услуг каршеринга

В Госдуме предложили повысить возраст управления машинами каршеринга до 20 лет. Копия обращения депутата муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары Михаила Ветрова на имя министра транспорта России Романа Старовойта поступила в редакцию RT.
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