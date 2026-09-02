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Царьград

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Эксперт объяснил, зачем обрезать яблони в сентябре для урожая

Эксперт объяснил, зачем обрезать яблони в сентябре для урожая

Обрезка яблони в сентябре помогает подготовить её к зиме и улучшить качество будущего урожая. Санитарная обрезка устраняет сухие и поврежденные ветви, создавая условия для здорового развития дерева и предотвращения грибных заболеваний.

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