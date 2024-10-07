Акции китайских производителей микросхем взлетели на фоне ожиданий господдержки

Акции крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) возглавили ралли в секторе, добавив $13 млрд к его стоимости, на фоне ожиданий, что Пекин объявит о новых мерах поддержки отрасли, важной для его геополитических амбиций.