Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции китайских производителей микросхем взлетели на фоне ожиданий господдержки

Акции крупнейшего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) возглавили ралли в секторе, добавив $13 млрд к его стоимости, на фоне ожиданий, что Пекин объявит о новых мерах поддержки отрасли, важной для его геополитических амбиций.

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