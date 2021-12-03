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Экс-советник конгресса США: Украины сама отказалась от Крыма

Экс-советник конгресса США: Украины сама отказалась от Крыма

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала Крым в 2014 году. По мнению доктора философии и политологии Ариэля Коэна, Украина постоянно саботирует собственные решения и усугубляет ситуацию, в которой находится.

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