Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала Крым в 2014 году. По мнению доктора философии и политологии Ариэля Коэна, Украина постоянно саботирует собственные решения и усугубляет ситуацию, в которой находится.