В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию

Изображение сгенерированотнейросетью Шедеврум Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой запретить мигрантам привозить в Россию родственников.
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Воистину - бла-бла-бла!!!Кто напустил эту саранчу на нашу страну??? И кто за это ответит??? Те, кто своих "деток" сплавили за рубеж, жировать на наворованные папашами деньги?Подлейшее время в истории Великой России....
Думцы могут только высказывать и предлагать и только до выборов.Реально принять жесткий закон с целью исправить положение когда толпы мигрантов с семьями получают гражданство РФ и пользуются всеми льготами которые они не заслуженно бесплатно получают.
Опять те же грабли, но после выборов о них забудут. Предложение должно быть одно депортация всех членов семьи и родственников находящихся в стране........
Перед выборами чего только едросы и ЛДПРовцы не обещают, а как выборы пройдут всякие затулины и роднины скажут своё "фи".
Миртесен занялся незаконной предвыборной агитацией за партию 146%?
То есть молодых здоровых мужиков без их баб запускать в наш огород девчат шугать признано правильным решением? Тут есть два варианта - или со своими бабами или вообще дома пусть сидят. Иначе у нас волна изнасилований страну захлестнет с самосудами и прочими проблемами.
В Госдуме работают глухие и слепые ? Они сейчас только предлагают, в таком количестве мигрантов вообще пускать не надо было, от них только проблемы.