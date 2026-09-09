БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию

В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд семей мигрантов в Россию

Изображение сгенерированотнейросетью Шедеврум Группа депутатов Госдумы выступила с инициативой запретить мигрантам привозить в Россию родственников.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя valneva laryssa
valneva laryssa

Воистину - бла-бла-бла!!!Кто напустил эту саранчу на нашу страну??? И кто за это ответит??? Те, кто своих "деток" сплавили за рубеж, жировать на наворованные папашами деньги?Подлейшее время в истории Великой России....

Профиль пользователя Владимир Полубояринов
Владимир Полубояринов

Думцы могут только высказывать и предлагать и только до выборов.Реально принять жесткий закон с целью исправить положение когда толпы мигрантов с семьями получают гражданство РФ и пользуются всеми льготами которые они не заслуженно бесплатно получают.

Профиль пользователя Александр Пономарев
Александр Пономарев

То есть молодых здоровых мужиков без их баб запускать в наш огород девчат шугать признано правильным решением? Тут есть два варианта - или со своими бабами или вообще дома пусть сидят. Иначе у нас волна изнасилований страну захлестнет с самосудами и прочими проблемами.